Фінляндія вирішила збільшити виробництво боєприпасів для допомоги Україні

12 грудня 2023, 20:38

Міністр оборони Фінляндії, Антті Хякканен, у вівторок, 12 грудня прийняв рішення щодо збільшення потужностей та посилення виробництва боєприпасів на місцевому рівні з метою надання довгострокової підтримки Україні. Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

Відомство зобов'язалось інвестувати приблизно 24 мільйони євро в розширення виробництва великокаліберних боєприпасів та отримати довгострокові замовлення від фінської промисловості, дозволяючи їй самостійно вкладати кошти.

Крім того, фінська промисловість може звернутися до Європейського союзу для отримання фінансової підтримки в рамках ASAP (Акту на підтримку виробництва боєприпасів).

Міністр Хякканен зазначив, що загальні інвестиції від Міноборони та промисловості становитимуть близько 120 мільйонів євро, що дозволить і збільшити виробничі потужності більше, ніж удвічі у порівнянні з нинішнім рівнем.

За інформацією оборонного відомства Фінляндії, нинішнє рішення значно збільшить потужності з виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що забезпечить надійну підтримку України мінімум до 2030-х років.

Хякканен також наголосив, що виробництво важких боєприпасів у Фінляндії вже значно зросло з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, а довгострокові замовлення сприяли розширенню виробництва та найманню додаткового персоналу.