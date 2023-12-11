Анонсовано виділення допомоги Україні від Данії на 1 млрд євро

13 грудня 2023, 17:24

Прем'єр-міністр Данії, Метте Фредеріксен, оголосила про новий пакет підтримки для України на суму 1 млрд євро. Цю інформацію вона висловила під час пресконференції в Осло 13 грудня, повідомив телеканал Sky News.

✅Відзначено, що завтра Фредеріксен представить новий пакет підтримки для затвердження у своєму парламенті.

📢Відповідну заяву було зроблено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

📈Нагадаємо, що Данія вже надала Україні значну оборонну допомогу у розмірі близько 2,8 млрд євро та гуманітарну допомогу на 378 млн євро.

📊У листопаді стало відомо, що Данія планує суттєво збільшити військову допомогу Україні у поточному році та у довгостроковій перспективі на 2025-2027 роки. Вона має на меті досягти цілі НАТО у витрачанні 2% від ВВП на оборону та безпеку.

📅Нагадаємо також, що в жовтні Данія передала Україні 13-й пакет військової допомоги на 520 млн доларів, який включав техніку та боєприпаси.