Анонсовано виділення допомоги Україні від Данії на 1 млрд євро

Прем'єр-міністр Данії, Метте Фредеріксен, оголосила про новий пакет підтримки для України на суму 1 млрд євро. Цю інформацію вона висловила під час пресконференції в Осло 13 грудня, повідомив телеканал Sky News.
✅Відзначено, що завтра Фредеріксен представить новий пакет підтримки для затвердження у своєму парламенті.
📢Відповідну заяву було зроблено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.
📈Нагадаємо, що Данія вже надала Україні значну оборонну допомогу у розмірі близько 2,8 млрд євро та гуманітарну допомогу на 378 млн євро.
📊У листопаді стало відомо, що Данія планує суттєво збільшити військову допомогу Україні у поточному році та у довгостроковій перспективі на 2025-2027 роки. Вона має на меті досягти цілі НАТО у витрачанні 2% від ВВП на оборону та безпеку.
📅Нагадаємо також, що в жовтні Данія передала Україні 13-й пакет військової допомоги на 520 млн доларів, який включав техніку та боєприпаси.