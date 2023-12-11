Нічна ракетна атака на Київ: падіння уламків у трьох районах, руйнування, багато постраждалих

13 грудня 2023, 13:16

У ніч на середу, 13 грудня, російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами, але всі ворожі снаряди були ефективно збиті. Внаслідок роботи протиповітряної оборони (ППО) сталось падіння уламків в трьох лівобережних районах столиці – Дарницькому, Дніпровському та Деснянському. За даними мера Києва, Віталія Кличка, та Київської міської військової адміністрації (КМВА), постраждали 53 людини.

📌У Дарницькому районі уламки потрапили на приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа на площі у 400 м кв.

📌У Дніпровському районі було зафіксовано пожежу на балконі 7-го поверху житлового дев’ятиповерхового будинку, чисельні пошкодження фасаду та вікон, а також загоряння 4 автомобілів. Тривала евакуація мешканців, а потерпілі отримали переважно різані поранення. Одна з лікарень також зазнала пошкоджень.

📢«Мешканців багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі столиці, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки на столицю тимчасово прихистять в Пункті Незламності. Його відкрили на території школи №98, що розташована поруч. Дітей, які вчаться в цьому навчальному закладі планують перевести на дистанційну форму навчання», – повідомив начальник КМВА.

📢«Наразі рятувальники продовжують працювати у Дніпровському районі. Психологи надають фахову допомогу постраждалим. На місці розгорнуто 3 намети Червоного хреста, також надано 1 автобус від Київпастрансу для обігріву людей», – повідомили у ДСНС міста Києва.

В даному «Пункті Незламності» усі постраждалі будуть забезпечені теплом, гарячими напоями, інтернетом, зв’язком та першою медичною допомогою.

📌У Деснянському районі було зафіксовано падіння уламків як на відкритій місцевості, так і на проїжджій частині.

📢«20 постраждалих госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 33 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і 6 дітей», - зазначив мер столиці Кличко.

Лікарня, де в кількох корпусах повилітали вікна внаслідок падіння уламків, постраждала одна людина. Поліція вже на місці, проводить огляд воронки на території лікувального закладу.

Також було зафіксовано падіння уламків ракети на дорозі, що призвело до пошкодження водопровідної мережі, над ремонтом якої вже працюють аварійні бригади.

У КМВА додають, що ворожа атака розпочалася приблизно о 3:00 ночі, а конкретну кількість озвучили Повітряні Сили.

📢«Загалом внаслідок ворожої атаки на столицю, постраждало 53 людини, з них 9 дітей. Госпіталізовано 18 осіб. На місця подій загалом було залучено понад 100 рятувальників та 22 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки», – повідомили рятувальники.