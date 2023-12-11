Священника на Львівщині схопили військові за горло та вручили повістку

13 грудня 2023, 14:12

На Львівщині стався черговий скандал за присутності представників ТЦК та СП. У Мережі шириться інформація, що співробітники військкомату із погрозами, образами та застосуванням сили виписали повістку місцевому священнику. Відповідно до відомостей з місця подій, йому було оголошено ультиматум: прийти до військкомату добровільно, чи заберуть його сина та зятя. Запис цього конфлікту з'явився в місцевих Telegram-каналах.

Інцидент трапився 12 грудня у селі Дуліби поблизу Стрия. Двоє осіб у формі ЗСУ прийшли до дому греко-католицького священника, отця Андрія Чмира. З відео можна зрозуміти, що у чоловіка в формі особиста неприязнь до отця, нібито-то під час похорону його сина священник не назвав звання загиблого, а сказав "раб Божий".

📢«Я якби міг, то тебе задушив би тебе», - погрожував чоловік у військовій формі, вхопивши священника за горло. Відповідно до виписаної повістки, священника змусили з’явитись до ТЦК 15 грудня. Чоловік у формі стверджує, що якщо той не прийде, – його "загрузять як собаку" і привезуть до військкомату силою.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вже висловив своє ставлення до ситуації.

📢«Ситуація потребує повного зʼясування, адже в інтернеті є лише фрагмент відеозапису і вирвана з контексту розмова. Те, що можу сказати точно: мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків. Прошу керівництво Львівського обласного ТЦК та СП зʼясувати, чи дійсно чоловіки у формах на цьому відео є працівниками ТЦК, і дати оцінку їхнім діям», - написав Козицький у Telegram.

Львівське обласне ТЦК та СП роз'яснило ситуацію, стверджуючи, що дії військовослужбовців були законними, і повістка була виписана заздалегідь. Цивільна особа, одягнена у військову форму, втрутилася у їхню службову роботу і має особисту антипатію до священнослужителя.

📢«Водночас дії військовослужбовців ТЦК та СП були правомірними, повістка була виписана заздалегідь. Громадянин (священник), який являється військовозобовʼязаним викликався у ТЦК та СП для уточнення військооблікових даних. Нагадуємо, що в країні триває повномасштабна війна, обовʼязок кожного громадянина зʼявитись для уточнення облікових даних у разі отримання повістки. Принагідно висловлюємо щиру вдячність тисячам священників та капеланів, які поряд з нашими воїнами на фронті підтримують моральний та бойовий дух вірян», - йдеться у повідомленні.

Очільник області Максим Козицький надав уточнення щодо особи чоловіка у військовій формі, який конфліктував зі священником. З'ясувалося, що це був батько братів Вишиваних, які загинули у російсько-українській війні з різницею у 10 днів. Молодшого, Василя, не стало 4 березня 2022 року у боях у Миколаївській області. Воїнові було 28 років. Він служив у лавах 80-ї бригади. Старший, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув через десять днів внаслідок удару російських загарбників крилатими ракетами по Яворівському полігону.

📅Це не перший скандал, у якому фігурують представники львівського військкомату (ТЦК та СП). Раніше в мережі з'явилося відео, на якому люди у військовій формі силою "запакували" чоловіка в машину та образили його супутницю, вибивши з її рук телефон.