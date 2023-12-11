Зеленський в Осло зустрівся з лідерами Європейських країн та взяв участь у другому саміті Україна – Північна Європа

13 грудня 2023, 16:19

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у другому саміті Україна – Північна Європа, що відбувся у норвезькому Осло, як повідомлено пресслужбою глави української держави у середу, 13 грудня.

У саміті також брали участь лідери держав Північної Європи, зокрема прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Під час зустрічі президент висловив подяку лідерам держав Північної Європи та їхнім народам за виявлену солідарність з Україною.

📢«Дякую, що ви відкрили свій дім для наших людей, які були вимушені виїхати з України через війну, особливо для жінок і дітей», – зазначив президент.

Володимир Зеленський також підкреслив важливість збройної підтримки та допомоги у сфері протиповітряної оборони, яку отримала Україна від країн Північної Європи.

📢«Ми розуміємо всі виклики, але ми сильні. Зокрема, завдяки вам, вашому об’єднанню навколо України з перших днів повномасштабного російського вторгнення», – підкреслив Зеленський.

📅Нагадаємо, сьогодні вранці президент Володимир Зеленський прибув з важливим візитом до Норвегії для участі в другому саміті Україна – Північна Європа.