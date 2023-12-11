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Суспільна думка
Влада / Суспільство
13 грудня 2023, 16:58

Для абонентів Київстару заблоковано національний роумінг – Держспецзв’язку

Оператор мобільного зв'язку Київстар тимчасово припинив послугу національного роумінгу для своїх абонентів після потужної кібератаки, яка відбулася вчора. Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

У відомстві вказали, що з метою запобігання перевантаженню мереж інших операторів, тимчасово заблоковано послугу національного роумінгу.

📢«Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів Київстар», – йдеться у повідомленні.

Представники влади закликали громадян зберігати спокій і максимально використовувати Wi-Fi мережі. Крім того, громадські заклади закликають зробити свої мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

Раніше у середу група російських хакерів з угрупування "Солнцепек" оголосила про свою відповідальність за кібератаку на Київстар, зазначивши, що було зруйновано "10 тисяч комп'ютерів та понад 4 тисячі серверів". У свою чергу, представники Київстар опротестували ці заяви російських хакерів.

Важливо відзначити, що наслідки кібератаки виявилися більш серйозними, ніж припускалося раніше, і на їх виправлення може знадобитися від доби до тижня або навіть більше. Тим не менше, Київстар вже частково відновив послуги фіксованого зв'язку.

Джерело: "Держспецзв'язку"
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