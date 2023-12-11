Для абонентів Київстару заблоковано національний роумінг – Держспецзв’язку

13 грудня 2023, 16:58

Оператор мобільного зв'язку Київстар тимчасово припинив послугу національного роумінгу для своїх абонентів після потужної кібератаки, яка відбулася вчора. Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

У відомстві вказали, що з метою запобігання перевантаженню мереж інших операторів, тимчасово заблоковано послугу національного роумінгу.

📢«Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів Київстар», – йдеться у повідомленні.

Представники влади закликали громадян зберігати спокій і максимально використовувати Wi-Fi мережі. Крім того, громадські заклади закликають зробити свої мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

Раніше у середу група російських хакерів з угрупування "Солнцепек" оголосила про свою відповідальність за кібератаку на Київстар, зазначивши, що було зруйновано "10 тисяч комп'ютерів та понад 4 тисячі серверів". У свою чергу, представники Київстар опротестували ці заяви російських хакерів.

Важливо відзначити, що наслідки кібератаки виявилися більш серйозними, ніж припускалося раніше, і на їх виправлення може знадобитися від доби до тижня або навіть більше. Тим не менше, Київстар вже частково відновив послуги фіксованого зв'язку.