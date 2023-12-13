Україна отримала ЗРК «Patriot» та ракети до нього від Німеччини

14 грудня 2023, 19:37

Німеччина посилила військову спроможність ЗСУ та передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов сучасний та ефективний зенітно-ракетний комплекс «Patriot». Про це повідомив уряд ФРН у четвер, 14 грудня.

🚀На додачу до цієї вкрай важливої системи ППО наші Захисники отримали й додаткові ракети до Patriot, точну кількість яких не зазначено.

✔️ Також Німеччина надала :

дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7390 снарядів калібру 155-мм;

три безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;

вісім паливозаправників Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40-мм до гранатометів.

📅Нагадаємо, ще у квітні 2023 року Німеччина оголосила про передачу першого комплексу ЗРК «Patriot» Україні. Пізніше, додатково, німецька сторона надавала ракети для цієї системи.

📅Також на початку грудня повідомлялось, що вже друга група українських військових пройшла навчання керування та роботи з Patriot у Німеччині.