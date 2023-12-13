Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
14 грудня 2023, 19:37

Україна отримала ЗРК «Patriot» та ракети до нього від Німеччини

Німеччина посилила військову спроможність ЗСУ та передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов сучасний та ефективний зенітно-ракетний комплекс «Patriot». Про це повідомив уряд ФРН у четвер, 14 грудня.

🚀На додачу до цієї вкрай важливої системи ППО наші Захисники отримали й додаткові ракети до Patriot, точну кількість яких не зазначено.

✔️Також Німеччина надала:

  • дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  • 7390 снарядів калібру 155-мм;
  • три безпілотні машини для розмінування;
  • 14 систем виявлення дронів;
  • вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;
  • вісім паливозаправників Zetros;
  • понад 47 тисяч боєприпасів 40-мм до гранатометів.

📅Нагадаємо, ще у квітні 2023 року Німеччина оголосила про передачу першого комплексу ЗРК «Patriot» Україні. Пізніше, додатково, німецька сторона надавала ракети для цієї системи.

📅Також на початку грудня повідомлялось, що вже друга група українських військових пройшла навчання керування та роботи з Patriot у Німеччині.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: