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Суспільна думка
Події
14 грудня 2023, 13:14

Від російського обстрілу Херсонського району загинула жінка під завалами своєї домівки

Внаслідок чергового російського обстрілу загинула жінка під завалами власного приватного будинку. Російські загарбники вдарили по селу Миролюбівка Херсонського району. Про це вранці 14 грудня повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

📢«Так нині виглядає Миролюбівка Херсонського району. Опівночі росіяни тричі вдарили по селу з ЗРК С-300. Одна з ракет влучила у житловий будинок, перетворивши його у груду каміння. Під завалами власної оселі загинула 63-річна жінка», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Внаслідок ворожих ракетних ударів зруйновано дві домівки та амбулаторію, також пошкоджено навчальний заклад й церкву. За даними Херсонської обласної прокуратури, руйнівний обстріл села зі сторони російських загарбників відбувся близько 23:45 у середу, 13 грудня.

Джерело: "Херсонська ОДА"
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