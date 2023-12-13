Одещина під російською атакою БпЛА: пошкоджено гуртожиток, припортову інфраструктуру

14 грудня 2023, 13:35

Внаслідок атаки безпілотників, яку в черговий раз здійснили російські окупанти, пошкоджено гуртожиток в Одесі, постраждало 11 осіб. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер через свій телеграм-канал у четвер, 14 грудня.

📢«Внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них 3 дитини. Дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих струси мозку та поранення», - поділився він.

Зараз на місці події функціонує мобільний пункт обігріву, працюють психологи для допомоги постраждалим та мешканцям. Організовано також доставку їжі та теплих речей. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що вирішується питання з тимчасовим розселенням людей.

Уночі 14 грудня росія здійснила атаку, яка тривала понад шість годин, на Одеську область, використовуючи ударні безпілотники. Спочатку атака була спрямована по самому місту Одеса, а потім росіяни поцілили на припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі, призвівши до руйнувань складських приміщень.

📅Нагадаємо, що уночі на 13 грудня внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено багатоповерхівку у Дніпровському районі Києва, мешканців тимчасово розмістили у найближчій школі.