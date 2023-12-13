У боротьбі з російськими загарбниками загинув фехтувальник збірної України

14 грудня 2023, 14:05

Величезна втрата для українського фехтування та спорту загалом. Федір Єпіфанов, член національної збірної України з фехтування, загинув на фронті у боротьбі з російськими загарбниками. Про це повідомила федерація фехтування, зазначивши, що Єпіфанов призупинив свою спортивну кар'єру та вступив до лав захисників країни ще з початку вторгнення.

📢«Федір боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення росії до нашої держави. Тоді йому тільки-но виповнилось 18 років, і він призупинив спортивну кар’єру заради захисту Батьківщини. Федір був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту. Він здобував освіту в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України», - відзначено в офіційному повідомленні федерації.

Єпіфанов не лише вражав своїми досягненнями в спорті, але й виявив справжній героїзм та патріотизм, обираючи важкий, але благородний шлях служіння рідній країні.