Початок саміту у Брюсселі: питання членства України в ЄС, фінансова та військова допомога

14 грудня 2023, 16:17

Почавши свою роботу у Брюсселі, саміт країн Європейського Союзу активно обговорює низку важливих питань, в основі яких лежить надання підтримки Україні. Очікується, що це засідання призведе до прийняття рішень, спрямованих на початок переговорів про членство України у ЄС, виділення макрофінансової та військової допомоги, а також введення нових санкцій проти рф, повідомляє DW у четвер, 14 грудня.

Важливим аспектом є затримка початку саміту на пів години через зустріч голови Європейської ради Шарля Мішеля з лідером Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та Орбаном. Останній, залишаючись єдиним противником початку переговорів щодо членства України в ЄС та виділення їй макрофінансової допомоги, може ускладнити одноголосне ухвалення рішень на дводенному засіданні.

Керівники країн ЄС враховують ключові аспекти, пов'язані з майбутнім України, зокрема, початок переговорів про членство та виділення макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро з довгострокового бюджету союзу та визначення обсягу військової підтримки від Європейського фонду миру.

Також планується схвалення нового, дванадцятого, пакета санкцій проти росії та обговорення питань, пов'язаних із замороженими активами російського центрального банку в ЄС.

Перед самітом Орбан висловив своє ставлення до макрофінансової допомоги для України, стверджуючи, що ці кошти вже враховані в бюджеті, і виразив переконаність у необхідності виділення значних коштів для країни, але не у довгостроковій перспективі з бюджету. Також він залишив незмінну позицію про переговори щодо членства України у ЄС.

Висловивши підтримку Україні, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав до подальшої політичної, військової та економічної підтримки, розглядаючи це як екзистенціальне питання для Євросоюзу.

Щодо переговорів про членство, він підкреслив позитивну оцінку прогресу України з боку Єврокомісії та підтримку рішення про їх початок від Європейської ради.