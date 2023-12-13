Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
14 грудня 2023, 16:55

Хмельницька область опинилась під російською атакою ракетами «Кинджал»

Хмельницька область опинилась під атакою російських агресорів, які використали аеробалістичні ракети "Кинджал", які вони часто називають "гіперзвуковими". Цю інформацію надав речник Повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат, у ході телемарафону в ефірі у четвер, 14 грудня.

📢«Відбувся пуск ракет. Вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі до Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був "приліт" у Хмельницькій області», - повідомив він.

🚀Ігнат підтвердив використання ракет «Кинджал», конкретно Х-47, але утримався від надання деталей щодо наслідків цієї атаки.

📢«Про наслідки, тим паче роботи Кинджалів, а це був Х-47 "Кинджал", ми не говоримо. Нехай ворог робить свої висновки. Не будемо давати інформацію, куди вони цілили, влучили чи не влучили», - пояснив він.

Тривога була оголошена в Україні вже тричі через підйом літаків МіГ-31К, які є носіями для «Кинджалу». У ході однієї з тривог відбулися вибухи в Києві та Старокостянтинові.

🛫Нагадаємо, що вночі на четвер російські дрони "Шахед" атакували Україну, і 41 з 42 безпілотників було знищено силами ППО.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: