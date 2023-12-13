Хмельницька область опинилась під російською атакою ракетами «Кинджал»

14 грудня 2023, 16:55

Хмельницька область опинилась під атакою російських агресорів, які використали аеробалістичні ракети "Кинджал", які вони часто називають "гіперзвуковими". Цю інформацію надав речник Повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат, у ході телемарафону в ефірі у четвер, 14 грудня.

📢«Відбувся пуск ракет. Вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі до Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був "приліт" у Хмельницькій області», - повідомив він.

🚀Ігнат підтвердив використання ракет «Кинджал», конкретно Х-47, але утримався від надання деталей щодо наслідків цієї атаки.

📢«Про наслідки, тим паче роботи Кинджалів, а це був Х-47 "Кинджал", ми не говоримо. Нехай ворог робить свої висновки. Не будемо давати інформацію, куди вони цілили, влучили чи не влучили», - пояснив він.

Тривога була оголошена в Україні вже тричі через підйом літаків МіГ-31К, які є носіями для «Кинджалу». У ході однієї з тривог відбулися вибухи в Києві та Старокостянтинові.

🛫Нагадаємо, що вночі на четвер російські дрони "Шахед" атакували Україну, і 41 з 42 безпілотників було знищено силами ППО.