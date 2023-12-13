Ще п’ятьох дітей вдалося повернути з окупації в Україну

14 грудня 2023, 17:09

У Херсонській області з російської окупації знову вдалися повернути на вільну територію України п'ятьох дітей. Про це у четвер, 14 грудня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін.

📢«П'ятьох дітей, у тому числі двоє з родини, повернулися з окупації. Троє з них – діти, які перебували у складних обставинах. Наразі всі вони перебувають у безпечному місці, отримують необхідну допомогу», - поділився він.

Очільник області висловив вдячність структурам та організаціям, які активно долучаються до звільнення громадян з окупованих територій та їх повернення на вільну територію України.

📌Так, 13 грудня на Чернігівщині поліцейські змогли надати необхідну допомогу багатодітній родині з домашнім улюбленцем, та евакуювали їх із села у Новгород-Сіверському районі. Відбуваються регулярні обстріли з боку російських загарбників, що робить цей населений пункт небезпечним й непридатним для проживання.

📌Також, 6 грудня в Україну повернулись ще вісім дітей – чотири дівчинки та чотири хлопчики. Найближчим часом вони зможуть зустрітись зі своїми сім'ями.

📌4 грудня з російської окупації на підконтрольну Україні територію Херсонщини вдалося повернути сім'ю із двома дітьми.