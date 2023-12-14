Депутат підірвав гранати в приміщенні сільради на Закарпатті, постраждало 26 людей, 6 з них – в реанімації

15 грудня 2023, 13:27

У п'ятницю, 15 грудня, близько 11:37 під час засідання сесії Керецьківської сільської ради Мукачівського району стався жахливий інцидент: один із депутатів вчинив в приміщенні з людьми низку вибухів, підірвавши гранати. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

За попередніми даними, 26 людей постраждали від вибуху, з них 6 перебувають у важкому стані. Медичний персонал надає допомогу і реанімаційні заходи потерпілим, включаючи чоловіка, який вчинив вибух.

На місці події працюють всі необхідні служби, включаючи слідчо-оперативну групу поліції, експертів з вибухотехніки та криміналістів. Здійснюються першочергові слідчі заходи для розслідування цього інциденту.

Повідомляється, що підривник – це депутат Керецьківської сільської ради першого скликання від партії «Слуга Народу» 1969 року народження, який мешкає в селі Кушниця. Також відомо, що підривник-депутат живий.

На цій сесії сільради розглядалися питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік.