ЗМІ: Гранату у сільраді на Закарпатті підірвав депутат Сергій Батрин

15 грудня 2023, 13:49

За чисельними повідомленнями місцевих ЗМІ, поширюється інформація що підривником гранат у Керецьківській сільській раді Хустського району, що на Закарпатті, може бути депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Батрин. Про це інформує місцеве видання "Мукачево.NET".

На вебсайті Керецьківської громади надто багато інформації про депутата Батрина не зазначено, лише його рік народження (1969) та місце проживання у селі Кушниця. Зараз відомо, що він живий, і йому надають медичну допомогу у рамках реанімаційних заходів. Щодо конфлікту, що призвів до інциденту, йдеться про обговорення бюджету на 2024 рік під час сесії, яка відбулася в п'ятницю, 15 грудня, близько 11:37.

Нагадаємо, що інцидент трапився у п'ятницю, 15 грудня, приблизно о 11:37 під час засідання сесії Керецьківської сільської ради. Як наслідок, постраждали 26 людей, з яких шестеро перебувають у важкому стані. Поліція проводить розслідування для визначення причин та обставин цього інциденту.