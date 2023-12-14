Нічні вибухи у Маріуполі: деякі подробиці та наслідки

15 грудня 2023, 14:11

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив деякі подробиці та наслідки щодо нічних вибухів увечері 14 грудня у тимчасово окупованому місті.

📢«Ну й для повної ясності. Вибухів було два. Місць влучання — два, і вони різні. Перше відео з мігрантами — це той самий "бетонний завод". Перше влучання. Друге — територія за Порт-Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО. Друге влучання. Саме через це багато плутанини щодо місця та наслідків. А наслідки гарні. Недарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатики підчистили щодо наслідків», - йдеться в повідомленні Андрющенка.

📢«Ще трохи кадрів об'єктивного контролю. Приліт відбувся (один з двох) саме на задню частину за Порт-сіті. Влучно. росіяни продовжують розганяти публічне "паники нет", проте виходить не дуже», – прокоментував наслідки вибухової події радник мера Маріуполя.

💥Нагадаємо, пізно ввечері 14 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи схожі на «бавовну» та розпочалися пожежі з великим задимленням.