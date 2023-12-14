Додатково $1,34 млрд надійдуть до України від Світового банку

15 грудня 2023, 14:26

Україні буде надано додаткові 1,34 мільярда доларів від Світового банку, повідомив сьогодні, 15 грудня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

📊Ці фінансові ресурси спрямовані на різні пріоритетні потреби державного бюджету, включаючи виплату пенсій, зарплат вчителів та підтримку ВПО.

Важливо відзначити, що основна частина цього пакету фінансування, а саме 1,086 мільярда доларів, надходить від Уряду Японії, а решта представляє собою гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

Прем'єр також висловив вдячність міжнародним партнерам за фінансову підтримку, яка допомагає забезпечити макрофінансову стабільність країни та зосереджувати внутрішні ресурси на потреби армії.

📢«Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії. Вдячні партнерам за солідарність та підтримку!», – зазначено в його повідомленні.

📅Раніше також було оголошено, що Світовий банк виділить $700 млн українським аграріям за допомогою програми "Доступні кредити 5-7-9".