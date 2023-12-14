З Дунайської комісії виключено росію – МЗС України

15 грудня 2023, 16:08

Країни-учасники Дунайської комісії прийняли рішення щодо виключення країни-агресорки росії за її атаки ракетами та безпілотниками по Нижньому Дунаю. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму X (колишній Twitter) у п’ятницю, 15 грудня.

📢"Дунайська комісія, під головуванням України на 100-му ювілейному засіданні, вирішила виключити росію через її ракетні атаки на Дунай. Це рішення ґрунтується на попередніх, включаючи заборону російським представникам брати участь у всіх зустрічах та їх виключення зі складу секретаріату", - написав Кулеба.

росія має вийти з організації до 29 лютого 2024 року. Якщо цього не відбудеться, члени комісії не будуть визнавати свої зобов'язання перед рф за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.

Дунайська комісія – міжнародна організація, створена Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї від 18 серпня 1948 року, та є організацією, до складу якої входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія.

Зазначимо, що росія регулярно атакує українські порти Рені та Ізмаїл на Дунаї, і один із "шахедів", запущений росіянами 14 грудня, порушив повітряний простір НАТО, впавши на території Румунії.