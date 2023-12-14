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Суспільна думка
Суспільство
15 грудня 2023, 16:16

МОП запрошує жінок пройти навчання з можливістю отримати грант до $25 000 на відкриття дитсадка

Міжнародна організація праці запрошує на навчання жінок з Київської та Житомирської областей, які мріють створити у своїх громадах бізнес по догляду за дітьми до 3 років.

Програма навчання включає 5-денний інтенсивний курс для 30 відібраних учасниць. Вони отримають уявлення про управління бізнесом, ліцензування, фінансове планування та навички операційного менеджменту для успішного ведення бізнесу. Далі на основі конкурсу чотири найкращі бізнес-плани матимуть шанс на отримання грантів для запуску своїх міні-дитсадків.

Досвід підприємницької діяльності значення не має. Для участі в програмі треба заповнити форму заявки із зазначенням мотивації та планами щодо сприяння цілям проєкту. Прийом заявок відкритий до 25 грудня!

Цей новаторський проєкт не лише сприяє підприємництву, а й створить можливості для жінок з дітьми в Україні вийти на ринок праці.

✔️Детальніше за 👉 посиланням.

📞Фахівці центру зайнятості консультують за номерами гарячих ліній:

  • 098-875-48-95, 099-491-20-86

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Джерело: "Луганський ОЦЗ"
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