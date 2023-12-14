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Суспільна думка
Суспільство / Події
15 грудня 2023, 16:34

Херсон під черговим російським артобстрілом: є поранені та руйнування

Сьогодні, 15 грудня, протягом дня російські загарбники здійснили артилерійський обстріл Дніпровського району Херсона. Поцілили по багатоповерховому житловому будинку. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін через офіційний Telegram-канал.

📢«“Швидка” доставила до лікарні двох потерпілих. На момент обстрілу вони знаходилися у власних оселях. У 78-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Жінка, 63 років, отримала перелом передпліччя та забій щелепи», - йдеться у повідомленні.

Голова Херсонської ОВА, зазначив, що стан потерпілих оцінюється як середньої тяжкості, і медичний персонал надає їм допомогу.

📅Нагадаємо, що напередодні, 14 грудня, російські окупанти також вдарили по центральному району Херсона, що призвело до смерті однієї людини та поранення іншої. Зокрема, чоловік, 57 років, отримав поранення, перебуваючи на вулиці, і помер від отриманих ран. Також під час ворожого обстрілу отримала поранення 91-річна жінка, якій було надано медичну допомогу.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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