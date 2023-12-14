Херсон під черговим російським артобстрілом: є поранені та руйнування

15 грудня 2023, 16:34

Сьогодні, 15 грудня, протягом дня російські загарбники здійснили артилерійський обстріл Дніпровського району Херсона. Поцілили по багатоповерховому житловому будинку. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін через офіційний Telegram-канал.

📢«“Швидка” доставила до лікарні двох потерпілих. На момент обстрілу вони знаходилися у власних оселях. У 78-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Жінка, 63 років, отримала перелом передпліччя та забій щелепи», - йдеться у повідомленні.

Голова Херсонської ОВА, зазначив, що стан потерпілих оцінюється як середньої тяжкості, і медичний персонал надає їм допомогу.

📅Нагадаємо, що напередодні, 14 грудня, російські окупанти також вдарили по центральному району Херсона, що призвело до смерті однієї людини та поранення іншої. Зокрема, чоловік, 57 років, отримав поранення, перебуваючи на вулиці, і помер від отриманих ран. Також під час ворожого обстрілу отримала поранення 91-річна жінка, якій було надано медичну допомогу.