Нідерланди сприяли розширенню Шенгенської зони

16 грудня 2023, 12:15

Нідерланди офіційно висловили свою згоду на вступ Болгарії до Шенгенської зони, покладаючи край тривалій суперечці між цими двома країнами. Інформацію цю оприлюднило агентство Reuters в п'ятницю, 15 грудня.

Раніше Нідерланди виступали проти приєднання Болгарії до Шенгенської зони, посилаючись на обурення щодо корупції та можливості масової міграції. Проте на цей момент, за даними агентства, Болгарія виконала всі необхідні умови для вступу до Шенгену.

Зазначається, що Шенгенська зона є групою європейських країн, які домовилися про відсутність паспортного контролю при перетині своїх кордонів. Це означає, що громадяни цих країн можуть вільно подорожувати між ними без перешкод.

На цей час до Шенгенської зони входять 27 країн, серед яких: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Хорватія, Швейцарія, Швеція та Естонія.

Нагадаємо, що нещодавно було введено у дію оновлену Шенгенську інформаційну систему (SIS), яка сприяє координації прикордонного контролю та взаємодії правоохоронних органів у 30 країнах Європи.