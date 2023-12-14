Президент Франції все ще готовий говорити з Путіним про мир в Україні

16 грудня 2023, 12:30

Президент Франції Еммануель Макрон висловив готовність розглянути можливість щодо переговорів із путіним, при умові бажання російського диктатора відновити мир в Україні. Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на виступ Макрона на пресконференції.

Макрон пояснив, що він готовий до діалогу з путіним, якщо це може призвести до припинення війни росії проти України.

📢«Я не почав війну в односторонньому порядку, порушивши договори, на які погодився. І не Франція вирішила вчинити воєнні злочини в України, що зробило дискусії практично неможливими. Ну, треба бути серйозним, тому в мене дуже проста позиція. Я не міняв свого номера», - підкреслив він, натякаючи на те, що путін може зателефонувати до нього у будь-який момент.

Макрон і путін декілька разів обговорювали ситуацію в телефонних розмовах під час перших тижнів російського вторгнення в Україну, але останній раз вони спілкувалися 3 травня 2022 року.

Також важливо відзначити, що Макрон закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна підтримувати діалог з Україною під час їхньої телефонної розмови з китайським лідером.

❗ До того ж росія не має права надсилати свою національну збірну на Олімпіаду-2024 року, що відбудеться у Парижі. Так вважає президент Франції Еммануель Макрон. Він категорично виступив проти присутності будь-яких державних символів країни-агресорки на змаганнях у Парижі в той час, коли кремль скоює чисельні воєнні злочини.