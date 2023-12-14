Повідомляється про «свіжий приліт» у Донецьку по базі росіян – соцмережі

16 грудня 2023, 13:42

В тимчасово окупованому Донецьку спалахнула чергова масштабна пожежа, яка викликає сильне задимлення й високе занепокоєння в окупантів. Про це інформують місцеві Telegram-канали у суботу, 16 грудня.

💥Повідомляється, що масштабна пожежа відбувається у Будьонівському районі міста. Місцеві мешканці фільмують та публікують у мережі великий стовп чорного диму, який видно з різних точок окупованого Донецька.

📢В чатах вже підтверджують «свіжий приліт» по базі розташування рашистских загарбників та їхньому складу паливно-мастильних матеріалів у Донецьку. Поділився інформацією журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

Традиційно, російські пабліки ніяк не коментують причини пожежі, але деякі поспішили зазначити, що це нібито побутова пожежа.

📅Нагадаємо, вчора ввечері у Донецьку спалахнула після вибухів нафтобаза. "Бавовну" зафіксували у тому ж Будьонівському районі міста. Відбулась масштабна пожежа з високим стовпом чорного диму та сильним задимленням, що також спричинило паніку та хвилювання серед окупантів та їх поплічників.

🚀Також вчора окупанти скаржились на ракетну атаку на Генічеськ у Херсонській області. Там було зафіксовано серію вибухів.