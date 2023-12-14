Україна повернула ще трьох дітей з російської окупації

16 грудня 2023, 20:24

Україні вдалося забезпечити повернення до своїх родин трьох дітей із тимчасово окупованих територій, у тому числі однієї дитини, яка перебувала на території росії. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram у суботу, 16 грудня.

📢«Продовжуємо виконувати завдання президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди та омбудсмена України Дмитра Лубінця за посередництва держави Катар ми повертаємо трьох дітей» – зазначив він.

Двох дітей, народжених у 2008 та 2012 роках, вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій, і вони вже повернулися до матері.

Про те, що діти (брат і сестра) перебували на окупованій частині Херсонської області, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен також зазначив, що третя дитина перебувала на росії, мати її забрала на території Грузії.

📢«Третій хлопчик 2011-го року народження вже теж поруч зі своєю мамою. За сприяння Офісу омбудсмана мама його забрала на території Грузії. Хлопець прагнув повернутися в Україну з РФ до матері, після того, як його батько вивіз без дозволу»- розповів Лубінець у Telegram.

❗Нагадаємо, що влада України має офіційні дані про депортацію майже 20 тисяч дітей на росію.