Нова ракета для HIMARS успішно пройшла випробування у США

17 грудня 2023, 14:27

Американська компанія Lockheed Martin успішно завершила серію кваліфікаційних тестів ракет збільшеного радіуса дії ER GMLRS для систем M142 HIMARS та M270 MLRS. Цю інформацію оприлюднили на сайті концерну.

Протягом останніх двох років проводилися заходи, спрямовані на перевірку точності та дальності цих ракет. За словами представників компанії, кожен етап тестів наближає систему до включення в арсенал Збройних сил США, оскільки вже завершується заключна фаза розробки.

Останні, фінальні, випробування відбулися на ракетному полігоні Уайт-Сендс, використовувалися ракети з альтернативними та унітарними боєголовками. Під час цих випробувань, ракети ER GMLRS тестували на різних відстанях — від коротких і середніх, – до відстані максимальної дальності, яка за новою версією становить до 150 км, порівняно з попередньою серії GMLRS у 80 км.

Нові випробування підтвердили також успішну інтеграцію ракети з пусковою установкою, точність траєкторії польоту та прицільність. Після успішного завершення цих випробувань компанія планує продовжити тестування в армії США.

Раніше повідомлялося, що Lockheed Martin розробляє для американської армії систему радіоелектронної боротьби дальньої дії. Також у Пентагоні наголошували на успіхах у 12 випробуваннях гіперзвукової зброї, які провели торік.