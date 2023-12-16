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Суспільна думка
Спорт
18 грудня 2023, 13:19

На тенісному турнірі у Франції українська спортсменка відмовилась грати з росіянкою

Марта Костюк вирішила не брати участь у протистоянні проти Мірри Андрєєвої на виставковому турнірі у Франції. Повідомлення від організаторів Négométal Open de Bourg-de-Péage зазначає, що причиною цього рішення став "геополітичний контекст в Україні".

💪Українська спортсменка категорично відмовилась ділити тенісний корт з представницею країни-агресорки.

📢У своєму оголошенні організатори заявили: «Через причини, які не залежать від нас, та враховуючи геополітичний контекст в Україні, Марта Костюк не зможе виступити у фіналі».

✅Раніше спортсменка розповіла, що "організатори шукали термінову заміну Донні Векич і запропонували хороші умови, завдяки чому у мене буде можливість зробити хороший донат для наших захисників".

На заміну Костюк у фіналі вийшов французький тенісист Яніс Газуані Дюран, займаючий дев'яту сотню в рейтингу АТР. Він легко переміг росіянку у двох сетах 7:5, 6:2.

Джерело: "Open de Tennis de Bourg-de-Pйage"
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