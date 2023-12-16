Сучасний реактор збудують на Хмельницькій АЕС

18 грудня 2023, 13:46

Було укладено важливу угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС. Документ підписали президент Енергоатому Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман. Цю новину оприлюднила пресслужба Міністерства енергетики України.

У специфікації угоди вказують на те, що енергоблок буде будуватись, використовуючи американську технологію АР1000.

📢«Таких реакторів не було в Україні, їх немає на пострадянському просторі, поки немає в Європі. Це — одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення», – повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Президент Енергоатому, Петро Котін, зауважив, що це обладнання має велике значення для української енергосистеми, оскільки фактична потужність блоків АР1000 складає 1100 МВт, що перевищує поточні 1000 МВт, які поки що є найвищим показником в Україні.

За словами міністра енергетики, важливим кроком в розвитку співпраці у цьому напрямку – є підписання цих домовленостей, що свідчить про намір України відмовитися від радянсько-російських технологій в атомній енергетиці та зміцнити партнерство з американськими колегами.

Патрік Фрагман, головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company, додав, що технологія АР1000 вважається однією з найперспективніших у світі.

У Міністерстві енергетики додали, що ще у 2021 році між ДП НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse було підписано дві угоди про співпрацю з метою реалізації пілотного проєкту з будівництва енергоблоків АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС.

Цього року урядом погоджено пропозиції Міненерго про розроблення ТЕО будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000.

📅Нагадаємо, Україна максимально ефективно експлуатує сім енергоблоків АЕС. Загальна потужність атомної генерації України наразі становить 6400 МВт.