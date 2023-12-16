На фронті відбувається згортання деяких операцій – генерал

18 грудня 2023, 16:44

Українські Збройні сили стикаються з серйозним дефіцитом артилерійських снарядів, тому були змушені згорнути низку операцій, також через брак допомоги західних союзників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський у коментарі виданню Reuters, оприлюдненому у понеділок, 18 грудня.

📢«Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас на сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити», – заявив Тарнавський.

Генерал визнає, що дефіцит артилерійських снарядів є дуже серйозною проблемою, яка вже впливає на бойові операції безпосередньо й на полі бою. При цьому він неоднозначно зазначив, що російські війська також мають свої труднощі з боєприпасами, не уточнивши конкретних деталей.

Тарнавський повідомив, що Збройні сили України вже перейшли до оборони на південно-східному фронті в окремих секторах, але залишаються активними в атаках в інших напрямках.

📅Нагадаємо, що в деяких ЗМІ повідомлялось, що військове керівництво США та України розробляють нову стратегію ведення війни на наступний, 2024 рік.