Офіційно оголошено про введення в дію 12 санкційного пакета проти росій

18 грудня 2023, 20:05

Влада Євросоюзу офіційно підтвердила 12-й пакет санкцій проти країни-агресора росії, який набуде чинності одразу після публікації в Офіційному журналі ЄС, повідомляється на сайті Європейської Ради у понеділок, 18 грудня.

📢«У цьому 12 пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше повідомлення чітке, як я вже заявляв, коли очолював неформальну Раду із закордонних справ у Києві: ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет», – заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Важливо, що Євросоюз встановив суворі обмеження проти російських алмазів, зокрема і ювелірних виробів з російськими діамантами.

📢«ЄС запроваджує заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або трансфер алмазів із росії. Заборона стосується алмазів із росії, алмазів, експортованих із росії, алмазів, які перевозять транзитом через росію, і російських алмазів, оброблених у третіх країнах», – йдеться в заяві.

З 1 січня 2024 року пряма заборона стосуватиметься непромислових природних і синтетичних алмазів, а також алмазних прикрас. Непряму заборону на алмази, оброблені в третіх країнах, зокрема прикраси з діамантами з рф, запроваджуватимуть поетапно з 1 березня, а остаточно вона буде діяти вже до 1 вересня 2024 року.

Окрім цього, до нового санкційного списку додано ще 29 організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс на росії у війні проти України. Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або являють собою російські організації, що залучені до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу на росію електронних комплектуючих.

Також було пролонговано заборону на транзит для товарів і технологій подвійного призначення, що експортується з ЄС до третіх країн через територію на росії.

Влада ЄС впроваджує жорсткіші правила обмеження цін на російську нафту. Буде посилено механізм обміну інформацією, що дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які здійснюють махінації, такі як переміщення російської нафти з судна на судно, маскування під нафту з інших країн.

Рада запровадить чіткі правила сповіщення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити їх продаж та експорт більш прозорими. Стосуватиметься вживаних транспортних плавзасобів (тіньовий нафтовий флот рф), які можуть бути використані для ухилення від заборони на імпорт російської сирої нафти чи нафтопродуктів.

Новий санкційний пакет долучає Швейцарію до списку країн-партнерів, які застосовують ряд обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну й сталі з росії.

Було вирішено включити до списку санкцій 140 фізичних та юридичних осіб. Йдеться про осіб, що мають відношення до російської армії та оборонної сфери, зокрема військово-промислових компаній та приватних військових формувань.

Під 12-й пакет санкції потрапили особи з економічної сфери та сфери IT, а також особи, яких пов'язують з організацією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.