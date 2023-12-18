Вночі росіяни завдали два ракетні удари по транспортному депо у Харкові

20 грудня 2023, 12:49

У ніч на 20 грудня росія вдарила двічі по Салтівському району Харкова ракетами С-300. Про це інформує ДСНС України у Харківській області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

📢«Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів. Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт», - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

🚀Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також розповів, що перша ракета вдарила по житловому об'єкту, а друга — по території транспортного цивільного підприємства.

В свою чергу, «Суспільне. Харків» у своєму Telegram-ресурсі повідомляло про серію із двох вибухів у місті: о 0:59 ночі, та 1:00 у середу, 20 грудня. Сигнал повітряної тривоги пролунав лише після першого вибуху, а відбій загрози був через 20 хвилин.

Водночас у Києві вночі відбулася п'ята атака рф у грудні, проте сили протиповітряної оборони успішно забезпечили знищення ворожих БпЛА типу "шахед".