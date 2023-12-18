Потребу України у зовнішній фіндопомозі на 2024 рік прийшлось скоротити

20 грудня 2023, 13:20

Україна зменшила свою потребу в міжнародній допомозі на 2024 рік на майже $4 млрд – до $37,3 млрд, що стало можливим завдяки максимізації доходів держбюджету та активізації внутрішнього ринку запозичень. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України у середу, 20 грудня.

📢«Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з 41 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів», – заявив він під час зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, МВФ і Світового банку.

Марченко розкрив, що всі капітальні видатки держбюджету були скорочені, визначивши важливі завдання на наступний рік – військову кампанію та соціальну підтримку.

📢«У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансується виключно коштом внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів», – зазначив міністр.

За його інформацією, у 2023 році зовнішнє фінансування України вже становить 39 млрд доларів. До кінця поточного року міжнародна допомога сягне близько 42,3 млрд доларів, що дозволило зберегти фінансову та економічну стабільність в державі.

📢«У 2023 році економіка України демонструє стійкість та розвиток. Зростання ВВП прогнозується на рівні до 5%, інфляція знизилась із 26,6% минулого року до 5,1% у листопаді цього року. За 11 місяців 2023 надходження до державного бюджету від митниці та податкової збільшено на 4,4 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом 2022 року», – розповів міністр фінансів.

Попри ці досягнення, питання міжнародної допомоги залишається відкритим. Конгрес США зазнав складнощів при погодженні понад 60 млрд доларів для України. Це питання продовжать обговорювати у січні наступного року. Президент Володимир Зеленський вчора висловив сподівання, що "США нас не зрадять".

Також продовжується блокування Угорщиною допомоги від ЄС на суму 50 млрд євро. Європейські лідери розглянуть це питання на початку лютого.