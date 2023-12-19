Щоденно з України виїжджають тисячі чоловіків призовного віку – ДПСУ

20 грудня 2023, 19:47

За добу з України по всій ділянці вздовж західного кордону виїжджають близько 6000 чоловіків призовного віку. Таку інформацію надав полковник Ігор Матвійчук, начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби України під час брифінгу в середу, 20 грудня.

За його словами, більш за все виїжджає водіїв вантажних перевезень (45%), супроводжуючих осіб з інвалідністю (15%), а також самі особи з інвалідністю і багатодітні чоловіки (5-6%). За даними системи «Шлях» щоденно покидає межі країни 150-200 чоловіків.

📢«В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо», - наголосив Матвійчук, вказавши на необхідність удосконалення цієї системи.

Також він вказав, що значна частина виїжджаючих за кордон чоловіків мають довідки про непридатність до військової служби та становлять 7-8%.

На прикладі зміни статі в документах, яку спостерігали прикордонники, він зауважив: «Чоловік призовного віку змінив у РАГСі документи: був Антон, став – Тоня. Але насправді стать він не змінював».

📅Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року в Україні діє військовий стан та мобілізація у зв'язку з повномасштабним нападом росії. Також, Президент Зеленський нещодавно оголосив про побажання від військових щодо необхідності ще мобілізувати до 500 тисяч людей.