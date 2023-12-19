Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком ООН

21 грудня 2023, 18:19

Президент України Володимир Зеленський здійснив телефонний дзвінок та провів переговори з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем. Про це повідомив сам український лідер у своєму каналі в Telegram в четвер, 21 грудня.

Однією з основних тем розмови були питання, пов'язані з гарантуванням безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі.

📢«Запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру», – написав Зеленський.

Окрім цього Зеленський подякував Гутеррішу за окрему стратегію щодо зимового сезону.

📢«Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік», – додав глава держави.

📌Раніше Організація Об'єднаних Націй оприлюднила доповідь, в якій підкреслила, що повномасштабне вторгнення росії в Україну матиме тривалі сукупні наслідки для країни та може вплинути на кілька поколінь.