В Одесі ТЦК викрадають з вулиць людей на «швидкій», купленій людьми для поранених бійців

21 грудня 2023, 20:23

Військові в Одесі неподалік житлового комплексу "Райдужний" намагались силоміць заштовхати у спеціальний автомобіль швидкої допомоги чоловіка. За фактом цієї події буде проведена перевірка. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня на своєму Telegram-каналі в четвер, 21 грудня.

Мережею шириться відео, на якому військові схожі на співробітників ТЦК та СП, які пересувались на спеціальному автомобілі швидкої допомоги та намагались силоміць "запакувати" чоловіка. Все виглядало, як викрадення пересічного громадянина з вулиці міста.

Після конфлікту з жінкою, який супроводжувався штовханиною та із застосуванням сили, та обурених вигуків свідків події, що знімали інцидент на відео, – «викрадачі» були змушені відпустити чоловіка.

В місцевих Telegram-каналах та інших інформаційних ресурсах стверджують, що даний автомобіль нібито було придбано волонтерською організацією за пожертвування людей для госпіталів на лінії фронту.

📢«За фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку проводиться перевірка», - надали пояснення в Силах оборони півдня.

Повідомляється, що Командувачем Сил оборони Півдня було призначено службове розслідування, за результатами якого пізніше буде надано правову оцінку, а винні будуть притягнуті до відповідальності.