Зеленський впровадив в дію ще два санкційні рішення РНБО

23 грудня 2023, 15:14

Президент Володимир Зеленський впровадив в дію ще два рішення Ради національної безпеки і оборони України з питань введення економічних санкцій. Спеціальні укази оприлюднені на офіційному вебпорталі глави держави в суботу, 23 грудня.

Один з указів реалізує рішення РНБО щодо введення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій відносно восьми фізичних осіб, серед яких громадяни Кіпру, України та росії, а також 15 юридичних осіб.

При цьому, згідно з оприлюдненими додатками до рішення вказано, що до цього списку увійшли юридичні особи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та мають реєстрацію на росії.

Іншим указом впроваджується в життя рішення РНБО про застосування санкцій до 43 фізичних осіб та 119 юридичних осіб, більшість з яких розташовані на території росії, але також включає ТОВ "Автодель ГАЗ", що працює в Криму.

Підсанкційним особам буде заблоковано активи на території України, припинено торговельні операції та транзит ресурсів через країну, анульовано ліцензії та інші обмеження.