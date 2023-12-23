Зеленський привітав українців з Різдвом

24 грудня 2023, 18:26

Президент Володимир Зеленський у Святвечір привітав українців з Різдвом Христовим, яке було опубліковано в неділю, 24 грудня.

За словами глави держави, цього року Різдво в Україні набуває "іншого настрою, контексту, іншого присмаку". А головним проханням у молитві на Святвечір буде те, щоби повернулися живими всі захисники України, та щоб вони повернулися переможцями.

📢«Молимося за завершення війни. Молимося за перемогу. Робитимемо це й сьогодні. Де б не були. Де б не зустрічали Різдво Христове. Сьогодні всі українці – разом. Усі ми зустрічаємо Різдво разом. В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна. І сьогодні як ніколи сильною буде наша спільна молитва. Народна молитва. Сьогодні вона об’єднає мільйони голосів – як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні, без часової різниці у два тижні. І лунатиме разом із Європою та світом», – зазначив президент.

Зеленський також висловив надію на наступ перемоги світла над темрявою, підкреслюючи символізм Різдва як часу, коли світло стає сильнішим, коли період напередодні Різдва є "часом найдовших ночей у році".

📢«Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні – це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні – наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратися вдома в мирний рік мирного Різдва. І скажемо одне одному: "Христос народився!», – додав глава держави.

✅Президент висловив побажання українцям Перемоги і Миру, а також надії, віри, любові та достатку!