На фронті загинув актор театру та кіно Богдан Колесник

24 грудня 2023, 19:24

Під час виконання бойового завдання загинув український актор театру та кіно, військовослужбовець Богдан Колесник. Про це інформує кастинг-директор на своїй сторінці у Facebook.

📢«Актор брав участь у зйомках серіалів "СуперКопи", "Опер на виклик", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка", а також працював у театрах "Біла Ворона", "Особистості" та в Українському Сучасному Театрі», — поділилися представники Держкіно.

Народна артистка України Ольга Сумська висловила співчуття з приводу цієї втрати, наголосивши, що Богдан Колесник загинув, виконуючи своє військове завдання, і що в нього залишилися дружина та маленька дочка..

Богдан Колесник, який народився в Кривому Розі та отримав освіту в Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого, приєднався до ТРО та вирушив на передову під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.