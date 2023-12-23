Привітання Президента України: Різдво задає правильний настрій на наступний рік

25 грудня 2023, 16:18

Президент України Володимир Зеленський привітав українців у понеділок, 25 грудня, з Різдвом Христовим, та висловив подяку всім, хто наближає перемогу над ворогом, і зауважив, що різдвяні досягнення українських захисників визначають настрій на наступний рік.

📢«Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не лише майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки". Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік — настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі», - підкреслив глава держави.

Зеленський висловив подяку бійцям за успішне ліквідування ворожих загроз, за всі збиті ворожі цілі!

📢«Дякую всім нашим воїнам за влучність та силу! Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам!З Різдвом, дорогі українці, українки! Хай цей світлий час зробить для нас світлішим увесь наступний рік», - зазначено у святковому повідомленні президента.