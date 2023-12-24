Ще один російський воєнний корабель пішов за напрямком крейсера «москва»: знищено ВДК «новочеркаськ»

26 грудня 2023, 12:22

У ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому місті Феодосія пролунала серія потужних вибухів. Збройні сили України знищили великий десантний корабель російської федерації під назвою вдк рф «Новочеркаськ». Про це повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ, у своєму телеграм-каналі у вівторок, 26 грудня.

📢«А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ». Дякую пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу! Одягайте штани і «по-домашнєму уєзжайтє» з нашого Криму, поки ще не пізно!», - відзначив Олещук.

За інформацією від місцевих телеграм-каналів повідомляється, що корабель нещодавно привіз з Ірану нову партію "шахедів". За їхніми даними, вибухи сталися у районі порту Феодосії приблизно о 03:30.

💥"новочеркаськ" був великим десантним кораблем, призначеним для висадки морського десанту на непідготовлені береги та транспортування морських військ та вантажів. Він міг перевозити різноманітну бронетехніку, включаючи танки. Після крейсера "москва" це другий найбільший корабель, який втратили росіяни.

Представники Збройних сил України підкреслили, що "новочеркаськ" був кораблем проєкту 775, побудованим соціалістичною Польщею для СРСР з 1975 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані. Аналогічний український корабель "Костянтин Ольшанський" російські війська захопили в Криму у 2014 році.

Ця подія стала другою спробою атакувати ВДК "Новочеркаськ", але на цей раз – вкрай вдалою для України. Перша була – 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська.

📅Нагадаємо, що Феодосія, розташована на південному сході Криму, стала одним із напрямків, куди противник перебазовував залишки своїх кораблів після успішних ударів українських військ по Севастополю.