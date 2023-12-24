Мар’їнка протрималась майже два роки, але її більше не існує – Залужний

26 грудня 2023, 16:48

Збройні сили України вирішили залишити Мар'їнку в Донецькій області, що фактично свідчить про окупацію міста російськими загарбниками. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на пресконференції.

📢«Марʼїнка протрималася майже два роки. Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту більше не існує, росіяни знищують квартал за кварталом, вулицю за вулицею. Ми відійшли на околиці Марʼїнки, у цьому немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс», – наголосив він.

📅Нагадаємо, 25 грудня російський міністр оборони шойгу повідомив, що рф фактично контролює Мар'їнку. Це вже не перше заявлення росіян щодо "захоплення" міста. У відповідь на це представник Сил оборони Таврійського напрямку зауважив, що бої за місто тривають.