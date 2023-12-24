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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
26 грудня 2023, 17:07

Шматки російського корабля «новочеркаськ» збирають по всій окупованій Феодосії

Фрагменти великого десантного корабля "новочеркаськ" Чорноморського флоту ВМФ росії розкидані по всьому окупованому місту після ракетної атаки, яку влаштували Збройні сили України в ніч на 26 грудня. Про це повідомив російський державний канал "вести. Крым".

📢«На околицях порту Феодосії можна зустріти безліч фрагментів обшивки великого десантного корабля "новочеркаськ"... Такі досить великі елементи потрапили у землю майже на метр», - розповіла журналістка пропагандистського ЗМІ анастасія калугіна.

💪OSINT-аналітики припускають, що ці фрагменти можливо впали приблизно аж за 650 метрів від місця розташування колишнього корабля рф у Феодосії.

Про удар по великому десантному кораблю "новочеркаськ" у Феодосії, де можливо перебувала нова партія іранських БпЛА типу «Шахед», ЗМІ повідомили у ніч на 26 грудня.

🚀Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що корабель був знищений крилатими ракетами з літаків.

Міноборони на росії стверджує, що корабель не знищено, а лише пошкоджено, і додає, що при цьому були збиті два українські Су-24. Проте Повітряні сили ЗСУ це спростували.

📢Президент України Володимир Зеленський подякував Повітряним силам за "ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною".

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