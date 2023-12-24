Шматки російського корабля «новочеркаськ» збирають по всій окупованій Феодосії

26 грудня 2023, 17:07

Фрагменти великого десантного корабля "новочеркаськ" Чорноморського флоту ВМФ росії розкидані по всьому окупованому місту після ракетної атаки, яку влаштували Збройні сили України в ніч на 26 грудня. Про це повідомив російський державний канал "вести. Крым".

📢«На околицях порту Феодосії можна зустріти безліч фрагментів обшивки великого десантного корабля "новочеркаськ"... Такі досить великі елементи потрапили у землю майже на метр», - розповіла журналістка пропагандистського ЗМІ анастасія калугіна.

💪OSINT-аналітики припускають, що ці фрагменти можливо впали приблизно аж за 650 метрів від місця розташування колишнього корабля рф у Феодосії.

Про удар по великому десантному кораблю "новочеркаськ" у Феодосії, де можливо перебувала нова партія іранських БпЛА типу «Шахед», ЗМІ повідомили у ніч на 26 грудня.

🚀Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що корабель був знищений крилатими ракетами з літаків.

Міноборони на росії стверджує, що корабель не знищено, а лише пошкоджено, і додає, що при цьому були збиті два українські Су-24. Проте Повітряні сили ЗСУ це спростували.

📢Президент України Володимир Зеленський подякував Повітряним силам за "ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною".