Єдиним кандидатом на посаду президента УАФ став Андрій Шевченко

28 грудня 2023, 12:43

Стало відомо, що Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу. Він може бути обраним на посаду на Конгресі УАФ 25 січня. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу в четвер, 28 грудня.

📢«Офіційно. Андрій Шевченко — єдиний кандидат на обрання президентом Української асоціації футболу на позачерговому XXVI Конгресі УАФ, підтриманий усіма членами УАФ», - йдеться у заяві асоціації.

Реєстраційна комісія на засіданні робочої групи визначила, що кандидатура Шевченка відповідає критеріям та вимогам, встановленим статутом УАФ, та отримала письмову згоду від Шевченка на участь у виборах.

Позачерговий XXVI Конгрес УАФ відбудеться 25 січня у Будинку футболу в Києві.

7 грудня Виконавчий комітет Київського об'єднання асоціацій футболу висунув Андрія Шевченка кандидатом на посаду президента УАФ, а 12 грудня УАФ підтримала цю кандидатуру. Шевченко вже раніше заявив у своєму фейсбуці, що приймає пропозицію балотуватися.

📌Зазначимо, що посаду президента Української асоціації футболу від 2015 року обіймав Андрій Павелко, якого суд у лютому 2023 року відсторонив від обов'язків через підозру в розкраданні коштів при будівництві заводу для виробництва футбольної трави. З червня він перебуває під вартою без можливості внесення застави.

📅Нагадаємо, що Андрій Шевченко обіймати посаду головного тренера збірної України у період з 2016 по 2021 рік.