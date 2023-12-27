Масований ракетний удар з боку російських окупантів по Україні: Одеса. Наслідки, фото, відео

29 грудня 2023, 13:30

Сьогодні вранці, у результаті масованого російського ракетного удару по Одесі, троє місцевих жителів загинули, а 22 отримали поранення. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер в Telegram у п’ятницю, 29 грудня.

📢«Після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар. Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років», - написав він.

❗Згодом з’явилась оновлена інформація від Одеської ОДА: «Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції продовжуються. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини».

Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.

Всі постраждалі отримують медичну допомогу в місцевих медичних установах, проте двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

📢«Щодо нічної атаки ударними безпілотниками. В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 10 "Шахедів" знищили наші сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано», - додав Кіпер.

❗На цей час, за інформацією Одеської ОДА, повідомляється: «Троє людей загинули. 22 людини отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома. Розбір завалів триває, цифри, на жаль, можуть змінюватися».

📅Нагадаємо, що 29 грудня російські війська запустили ракети та дрони по Україні, що призвело до пожеж, руйнувань і ряду постраждалих у різних містах.