Масований ракетний удар з боку російських окупантів по Україні: Київ. Наслідки, фото, відео

29 грудня 2023, 14:01

Під час ранкового масованого удару російських загарбників 29 грудня над Києвом та областю було знищено понад 30 повітряних цілей. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, – троє людей загинуло, ще 24 – постраждали.

📢«Ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К», - наголосили в адміністрації.

У Шевченківському районі Києва з-під завалів зруйнованого складу дістали тіло загиблої людини. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА в п'ятницю, 29 грудня.

📢«Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі», - повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Через деякий час з'явилося повідомлення про третього загиблого у Шевченківському районі.

📢«Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення», – повідомили в КМДА.

❗Таким чином відомо про трьох загиблих і 24 поранених, 20 поранених госпіталізовано.

📢«Це офіційні дані з медичних закладів, які не враховують самозвернення громадян», - зазначив Попко.

В столиці було оголошено тривогу тричі, і вона сумарно тривала приблизно 5 годин. Під час останньої тривоги на Київ була спрямована хвиля з кількох десятків ракет різних типів з різних напрямків. Силами ППО було збито понад 30 об'єктів.

📢«Піддавалася пошкодженню будівля станції метро Лук'янівська, проте вона вже відновила свою роботу», - зазначено в повідомленні.

У Подільському районі спостерігалося загоряння складу на площі приблизно в 3000 м2. Зараз рятувальники працюють на місці події.

У Святошинському районі виникла пожежа в незаселеному багатоповерховому будинку та пошкоджено три автомобілі. Обидві пожежі були ліквідовані.

📢«У Шевченківському районі зафіксовано загоряння в недобудованому бізнес-центрі, пошкодження житлового будинку, загоряння на території гаражів (ліквідовано), пожежа на території складських приміщень та на території нежитлової забудови», - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що в Дарницькому районі є пошкодження житлового багатоповерхового будинку та приватного домоволодіння, але без виникнення пожежі.

Нагадаємо, що 29 грудня російські війська запустили по Україні всі види ракет і дронів, крім «Калібрів».