Зеленський звільнив очільника Тернопільської ОДА

29 грудня 2023, 16:05

Президент України Володимир Зеленський оголосив про рішення звільнити Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Цю інформацію зазначено в офіційному указі №859, опублікованому на офіційному вебпорталі президента.

Посадовець подав заяву про відставку, і це рішення було враховано при звільненні його з посади. Кабінет міністрів України також підтримав це рішення та видав відповідне розпорядження.

Володимир Труш очолював Тернопільську ОДА з березня 2020 року. До цього він очолював Рогатинську районну державну адміністрацію.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив голів Рівненської та Донецької обласних держадміністрацій. Головою Рівненської ОДА став Олександр Коваль, а головою Донецької ОДА призначено Вадима Філашкіна.

Також раніше Денис Клюшников був призначений державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ).