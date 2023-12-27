Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова загинув баскетболіст Віктор Кобзистий

29 грудня 2023, 16:30

Внаслідок російської ракетної атаки на Львів загинув відомий баскетболіст, тренер та майстер спорту Віктор Кобзистий. Начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін підтвердив цю трагічну інформацію через свій офіційну сторінку у соцмережі Facebook у п’ятницю, 29 грудня.

📢«Під час російського обстрілу Львова загинув український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу Віктор Кобзистий. Співчуття близьким та рідним», — написав він.

Президент ФБУ Михайло Бродський також підтвердив загибель спортсмена, наголосивши на важливість внеску Кобзистого в український спорт. Він представляв національну збірну та грав за такі клуби, як "Нафтохімік" (Кременчук), "ЦСКА-Ріко" Київ, "Азовмаш" Маріуполь, "Дніпро" та "Будівельник" Київ.

У своїй кар'єрі досяг значних успіхів: був чемпіоном України у 2011 році, віцечемпіоном у 2010-му, брав участь у двох чемпіонатах Європи (2001, 2005) та двох Універсіадах (2003, 2005). На тренерській ниві двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014), а також завоював Кубок Суперліги у 2012 році та Кубок України у 2013-му. З 2015-го до 2020 року був президентом баскетбольного клубу "Кремінь". Кар'єру завершив у 2011 році й був головним тренером жіночого "Динамо".

Кобзистий не тільки був видатним у спорті, але й мав широкі інтереси, включаючи читання, подорожі та власні уподобання у кіно та музиці. У світі баскетболу він вважав Джордана самим визначним гравцем, а найсильнішим суперником — Новицького. З напоїв полюбляв квас і сік, в кінематографі надавав перевагу комедіям, цінував рок.

На масований ракетний обстріл України відреагував півзахисник збірної країни та італійського "Дженоа" Руслан Малиновський. Він виступив зі зверненням до всіх країн, котрі ще домі не зрозуміли, що за жах відбувається в Україні.

Зазначено, що 29 грудня рф провела наймасованішу атаку України, внаслідок чого загинули не менше 24 людини.

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцай повідомив, що загальне число загиблих українських спортсменів в результаті повномасштабної війни з росією вже перевищує 400 людей.