Зеленський озвучив наслідки масованої атаки Росії

30 грудня 2023, 18:45

Внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки, кількість жертв в Україні зросла до 39. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в офіційному Телеграм-каналі в суботу, 30 грудня.

📢«Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу», – розповів глава держави.

Зі слів президента, в Україні досі тривають рятувальні роботи, та роботи з ліквідації наслідків учорашньої масованої російської атаки. Зафіксовано, що постраждало майже 120 міст і сіл, зруйновано сотні цивільних обʼєктів.

Зеленський також висловив вдячність світовим лідерам, політикам та громадським діячам, які засудили російську атаку.

📢«Зброя в руках українців – це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить – не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор», – додав український лідер.

29 грудня російські окупанти здійснили найбільш інтенсивну та масовану атаку по Україні. Ворог запускав хвилями понад 150 ракет і дронів по житловим районам, об'єктам критичної інфраструктури, промисловим і військовим об'єктам по всій території України.

Вибухи лунали у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях.

У столиці станом на 13:00 суботи було відомо про 16 жертв внаслідок російського ракетного удару по складу у Шевченківському районі.