Під російським обстрілом Селидове: дві людини загинули, 12 отримали поранення

31 грудня 2023, 13:34

Внаслідок атаки росії на місто Селидове в Покровському районі дві людини загинули, а 12 отримали поранення. Про це повідомила поліція Донецької області в неділю, 31 грудня.

📢«Три ракетних удари, зокрема з ОТРК «Іскандер-М», росія завдала по Селидовому — вбила двох мирних мешканців, ще 12 людей поранені. Руйнувань зазнали 38 приватних і 5 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля», - повідомили в поліції через Facebook.

Донецька обласна прокуратура підтвердила загибель 60-річної жінки, а її 36-річного сина було госпіталізовано. Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін пояснив, що ворожий удар було нанесено по житловому кварталу в Селидовому.

📅Зазначимо, що у листопаді атака росії призвела до загибелі трьох людей у центральній лікарні Селидового, а ще чотири людини загинули в результаті влучання російської ракети в чотириповерховий будинок.