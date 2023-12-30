Ліквідовано офіцера Слідчого комітету рф у Бєлгороді – ГУР

01 січня 2024, 13:53

Під час атаки на Бєлгород 30 грудня було ліквідовано офіцера Слідчого комітету рф старшого лейтенанта Михайла Конопіцина. Інформацію про це оприлюднили у Головному управлінні розвідки Міноборони України в понеділок, 1 січня.

📢«30 грудня 2023 року, зокрема, ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина», - йдеться у заяві.

У відомстві зазначається, що у листопаді 2023 року Конопіцина було відправлено до Бєлгорода для роботи у складі військового слідчого відділу Слідчого комітету рф. До цього він брав участь у бойових діях проти України як командир взводу протитанкових ракет.

У російській окупаційній армії через значні втрати внаслідок війни з Україною виникла проблема з нестачею молодших офіцерів, тому було видано наказ прискорити процес навчання лейтенантів.

📅Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року в Бєлгороді на росії сталися вибухи із серії «бавовна». Губернатор в’ячеслав гладков повідомив, що обласний центр потрапив під обстріл ЗСУ.

Співрозмовник "Української правди" у спецслужбах повідомив, що Збройні сили України відпрацювали атаку на російські військові об'єкти в Бєлгородській області, але через непрофесійні дії російських систем ППО та сплановані провокації, уламки впали у центрі Бєлгорода.

Губернатор гладков оголошував у своєму Telegram-каналі про 22 загиблих та 109 поранених.