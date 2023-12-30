Міністерство фінансів спростувало інформацію про оподаткування надходжень на платіжні картки фізосіб

01 січня 2024, 16:53

Міністерство фінансів спростовує інформацію про планований контроль за переказами на картки фізичних осіб в Україні. Про це повідомила пресслужба Мінфіну в понеділок, 1 січня.

📢«Нова Національна стратегія доходів не містить положень щодо оподаткування коштів, що надходять на банківські картки індивідуальних осіб. Можливі непорозуміння могли виникнути із розділу, присвяченого реформі спрощеної системи оподаткування. Текст чітко наголошує, що в документі відсутні вказівки про оподаткування "надходжень на картку фізособи"», - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що фраза про оподаткування доходів, отриманих поза підприємницькою діяльністю, відображає загальні принципи, які вже закріплені в чинному податковому законодавстві.

Міністерство підкреслює, що в документі немає згадок про "будь-які надходження на картку фізособи". Відомство також виражає думку, що будь-яка значуща реформа податкової політики повинна бути передбачена ретельними змінами у законодавстві та широкими дискусіями із суспільством та підприємницькою спільнотою.

Крім того, зазначається, що відповідно до Національної стратегії такі податкові зміни можуть бути впроваджені не раніше, ніж через рік після забезпечення конфіденційності та захисту даних у системах Державної податкової служби.

Це підкреслює важливість великих консультацій з громадськістю та відповідними владними органами перед внесенням суттєвих змін до правил оподаткування доходів фізичних осіб.